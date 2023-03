Punane Rist kogub suusatades raha esmaabikoolitusele

Punase Risti Läänemaa selts ootab huvilisi neljapäeva õhtul Paralepa metsa üheskoos suusatama ja sellega toetama suvel toimuvat esmaabi- ja veeohutuspäeva.

Stardipunktis on annetuskast, kuhu laekunud summa läheb juunis Haapsalus toimuva ennetuspäeva korraldamiseks. „Õnnetusi ennetades ja abistama õpetades hoiame oma kogukonda ja elusid. Annetuskasti võib poetada just sellise summa, nagu süda lubab,” ütles Punase Risti Läänemaa koordinaator Tiit Moor. Oma panuse saab teha ka ülekandega.

Idee korraldada ühine suusasõit tuli Mooril just suusarajal. „Hämaruses on valgustatud radadel mõnus sõita. Seda enam, et pärast suusaringe ootab sealsamas soe saun,“ rääkis Moor. „Võidu me ei tee, igaüks sõidab just nii palju, et oleks hea olla.“

Terviseõhtule on oodatud kõik, ka need, kellele suusatamine ja kelgutamine meeltmööda ei ole. „Kõik on teretulnud, ka lihtsalt jalutama. Peaasi – liigume koos!“ ütles Moor.

Kõik huvilised on oodatud neljapäeva õhtul kell 18 Fra Mare kõrval asuvasse parklasse.