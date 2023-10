Kaubamajas sai harjutada elustamist

Esmaspäeval õpetas Punane Rist Haapsalu kaubamajas huvilistele elustamist.

Punase Risti Lääne regiooni koordinaatori Tiit Moori sõnul oli eesmärk inimestele teadvustada, kui vajalik on elustamine ja kiire tegutsemine – see võib päästa kellegi elu. Moor rääkis, et on ise ajuinfarkti läbi elanud ja tänu sellele, et ta naine oskas elustada, on ta elus ja kõik on korras.

Igal aastal sureb Eestis umbes 700 inimest kellegi juuresolekul äkksurma. Seepärast toimub üle Eesti selle nädala jooksul kampaania „Sinu käed päästavad elu”, mille käigus õpetavad Punase Risti vabatahtlikud inimestele elustamist.

