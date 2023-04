Punane Rist sisustab koolivaheaja

Punase Risti Läänemaa selts koos Haapsalu noorte huvikeskuse, Haapsalu kutsehariduskeskuse ja kaitseliiduga kutsub 28. aprillil Paralepa parkmetsa valmistama ja paigaldama lindudele pesakaste. Samuti saab perepäeval teada mõndagi põnevat lindude elust ning ka sellest, kuidas metsas ellu jääda ja anda esmaabi.

Punase Risti lääne regiooni koordinaator Tiit Moor ütles, et olemas on 30 valmis pesakasti ja paarikümne pesakasti valmis lõigatud detailid, mida kohaletulnud saavad kokku panna. Moori sõnul on pesakastid enamasti mõeldud tihastele, kellel on esimene pesitsusaeg juba käes.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!