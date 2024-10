Lõuna-Läänemaa jooksuhuvilised lapsevanemad lõid uue spordiklubi

Juba kaks kuud on Eesti jooksuvõistlustel osalenud uue spordiklubi, Fast Feet Estonia jooksjad. Tegemist on augusti lõpus Lõuna-Läänemaal lastevanemate vedamisel loodud uue klubiga, kuhu kogunenud suuresti just jooksuga tegelevad noored ja vanad.

Uue klubi eelkäijaks võib pidada kaheksa aastat tagasi, Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kõrvale loodud kergejõustikugruppi selleks, et jalgpallilastel oleks mitmekülgsem treening ja eks ole ju just jooks üks olulisemaid asju ka jalgpallimängu juures. Mitmekülgsema treeningu pakkumisest kasvas aga välja tõsine tulemussport, mis mitme aasta jooksul tõi kõrgeid kohti Eesti noorte kergejõustiku meistrivõistlustelt kuni noorte meistritiitliteni välja.

Sel aastal sai kauaaegsest mõttest tegu – loodi just kergejõustikuklubi. Kõik need kaheksa aastat on tihedalt osaletud kergekjõustikuvõistlustel, oli oma nime all võistlemine ja tegevuse laiendamine loogiline samm.

Septembri keskel