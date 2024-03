Kristjan Korsten: mida teha vallavõimuga, kes pole omade poolt?

Et miskit on mäda Lääneranna vallas, teab nüüdseks vist suurem osa eestlasi. Nagu tikutulega pimedas ruumis tuleb otsida neid, kes mäda selles vallas ei näe. Neid leida on raske.

Metsküla algkool on teistsugune, eriline kool. Seal on eriline vaim, mida on kogenud kõik, kes seal on käinud: näiteks Kristiina Ehin, kes käis seal hiljuti, ja president Karis, kes käis seal novembris. Lastele hindeid Metskülas ei panda. Hinnete asemel saavad lapsed kiitust ja juhiseid. Puhta hipivärk, eks?! Kindlasti see ei tööta? Töötab küll. Metsküla on õpitulemuste poolest Lääneranna valla parim algkool.

Metsküla algkool on magnet. Kõik nähtused, milles on eriliselt hea vaim, on magnetid. Selle kooli pärast on terved pered Lääneranna valda kolinud: et panna oma lapsed sellesse erilise vaimuga kooli, mis annab hea hariduse ja hea vaimse tervise. Seda kooli on viimase aasta jooksul rahaliselt toetatud rohkem kui 150 000 euroga. Toetanud on inimesed üle terve Eesti, kes näevad selles midagi erilist, millel hävida lasta ei tohi. Väike maakool. Väike maakool kaasaegse vürtsiga. Väike maakool, mis õpetab nii, nagu paljude arvates peakski lapsi õpetatama.

Lääneranna vallavõim seal midagi erilist ei näe. Vallavanem Ingvar Saare (Isamaa) korrutab lakkamatult, et kohaliku omavalitsuse ülesanne on tagada kõikidele lastele koolikoht. Kas koolikoht on Metsküla väikeses või Lihula suures koolis, ei ole tema jaoks vahet. Temale on tähtis, et koht oleks kuskil olemas. Paljud lapsevanemad seda nii ei näe. Eriti mitte need, kes on Metsküla väikese kooli pärast Lääneranna valda kolinud. Vallavõim neid ei mõista.

