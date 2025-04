Juhtkiri: reformi kasu ja kahju

Lääneranna valla lastest käib kolmandik mõnes teises omavalitsuses koolis. Tegelikult on see normaalne, et kõik lapsed enda kodukohas koolis ei käi ja see kehtib isegi Tallinna puhul, kus ometi on kõik kooliastmed ja -vormid hulgi saadaval. Põhjuseid, miks keegi kodukoha koolis käia ei saa, on mitu. Aga Läänerannas on mujal koolis käijate protsent üks suuremaid. Ja ka põhjuste seas on üks selline, mida mujal naljalt ei kohta: trots.

Trotsist Lääneranna koolireformi vastu saadavad valla teise suurema asula Virtsu lapsevanemad oma lapsed iga pä