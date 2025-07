Juhtkiri: tubli töö, kolledž!

Haapsalu kolledžisse pürgis tänavu 336 kohale 97 sisseastujat ehk keskmiselt oli konkurss 3,5 noort ühele tasuta õppekohale. Keskmise ajab üles menukaim tervisejuhi eriala, kuhu pürginud 150 noorest võetakse vastu vaid 22.

Tervisejuhi eriala avas kolledž veel enne, kui sellise kvalifikatsiooniga töötajate järele nõudlus tekkis. Nüüd, kui nõudlus olemas, on koolil otsekui peavõit käes. Võimalik, et sama ootab uusimat eriala, mille nimi on kogukonnatöö vananevas ühiskonnas. Mõne aja pärast, mil ühiskond selle ala spetsialiste rohkem vajab, on verivärsked lõpetajad varnast võtta.

Kolledžit tuleb tõsiselt tunnustada selle eest, et õppekavu luues on suudetud ette näha, milliseid spetsialiste meil lähiajal vaja hakkab minema. IT-meeste ja -naistega on muidugi lihtne – neid läks meil vaja minevik