Juhtkiri: turist tahaks paati tankida

Nõva mitme kümnendi pikkune ootus saab aasta pärast viimaks tasutud: sadamasse tuleb tankla. Seda juhul, kui Lääne-Nigula vallavolikogu annab täna heakskiidu vallavalitsuse plaanile pidada kütusefirmadega tankla rajamiseks läbirääkimisi.

Tanklat on Nõva sadamasse hädasti tarvis, on juba ammu tarvis olnud. See ei ole ainult regionaalpoliitiline vajadus, et kohalikud kalamehed ei peaks käima mitmekümne kilomeetri kaugusel kütusepaake täitmas. See on ka turismi vajadus. Soome või Rootsi paaditurist, kes planeerib oma reisi Eesti sadamais, ei kipu neisse, kus ta vajadusel kütust võtta ei saa. Isegi kohalik paaditurist ei taha sinna minna.

Sadamatanklatest on meil suur puudus. Haapsalus on kaks – Alexela Suur-Holmi ja Jetoil Westmeri sadamas; lisaks on Alexela tankla Dirhamis. Terve maakonna peale kolm, samas kui merepiiri on meil sadu kilomeetreid. Lisaks Nõvale on tankla puudu näiteks