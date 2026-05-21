Karbikasvandust soovib rajada kaks ettevõtet

Karbikasvatus tuleb Haapsalu eeslahge äärde. Foto Urmas Lauri

Teisipäeval lõppes teine hange leidmaks ettevõtet, kes paigaldab Haapsalu Eeslahele karbikasvanduse.

Hankele laekus kaks pakkumist: HexHydro OÜ ja Workboats Consulting OÜ. Viimane osales ainsana ka esimesel hankel, mis lõpetati lepinguta ja misjärel korraldati uus hange.

Hanke järgi peab edukaks osutunud ettevõte tarnima rannakarbifarmi komplekti, selle lahte paigaldama ning korraldama kasvandusega edasi tegelevatele inimestele väljaõppe. Hanke kestus on kaks kuud.

Haapsalu lahele soovitakse rajada karbi- ja vetikafarm selleks, et need puhastaksi