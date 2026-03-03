Ülikool otsib Haapsalu karbikasvanduse rajajat

Georg Martin. Malle-Liisa Raigla

Haapsalu lahte plaanitud karbikasvanduste rajamiseks on Tartu ülikool välja kuulutanud hanke.

Ülikooli mereinstituudi merebioloogia osakonna juhataja Georg Martini sõnul on nii karbi- kui ka vetikakasvandus plaanis Haapsalu lahte rajada tänavu suveks. Kuna karbifarmile on vaja tellida üks suur seade, kuulutati selle tarvis välja hange. Vetikafarm koosneb väiksematest osadest ja selle paigaldamiseks eraldi hanget Martini sõnul korraldada vaja pole.

Mõlemad kasvandused koosnevad ankrutest, poidest ja nööridest, millele kinnituvad karbid või vetikad. „Need on sarnased süsteemid,” ütles Martin.

Esimesed tulemused kasvatamise efektiivsusest peaksid selguma juba sügiseks. Martini sõnul saab siis teha esmased järeldused, kas kasvandused toimivad nii, nagu loodeti või peab midagi muutma, näiteks karpe tihedamalt paigutama.

„Sellises kohas kasvatamise kohta meil kogemust pol