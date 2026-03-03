Haapsalu tahab Herjavale toetust küsida

Herjava. Juhan Hepner

Haapsalu linnavalitsus valmistab Herjava küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni jaoks ette toetustaotlusi. „Praegu käib eeltöö, et taotlusi teha. Selleks on vaja natukene hinnastada tegevusi ja uurida,” ütles Haapsalu aselinnapea Peep Aedviir.

Linnavalitsus on kohtunud keskkonnainvesteeringute keskuse, keskkonnaameti ja kliimaministeeriumiga, et arutada rahastusvõimalusi.

Aedviiru sõnul on üks võimalik toetusmeede taotlusteks pidevalt avatud, teise tähtaeg on aga märtsi lõpus. „Sinna me arvatavasti taotlusega jõuame. Kui eeltöö on tehtud, siis saame selle volikogule esitada,” lausus ta. Selleks ajaks peaks olema selge summa, mida taotlema minnakse, ning volikogu peaks garanteerima omaosaluse.

Aedviiru sõnul on volikogu kinnitust vaja, sest praeguses linna eelarvestrateegias Herjava veevärgi teemat pole. 224 Herjava küla elanikku andsid mullu aasta lõpus allkirja Haapsalu linnale s