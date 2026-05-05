Üks koolibuss peab käima uuel ülevaatusel

Transpordiametnikud kontrollisid koos politseinikega Ridala kooli juures lapsi kooli sõidutanud OÜ Sepa Farmeri ja GoBusi busse. Foto Transpordiamet

Transpordiameti ja politsei ühine koolibusside kontroll näitas, et enamik koolibussidest vastas nõuetele, kuid oli ka tõsisemaid puudusi ja üks Läänemaa buss suunati erakorralisele ülevaatusele.

Läänemaa koolibusse kontrolliti 21. aprillil. Et kontrollpäev langes üheksandate klasside eksamipäevale, oli liiklus tavapärasest mõnevõrra väiksem.

Transpordiameti veonduse järelevalve osakonna juhataja Karl Tiitsoni sõnul oli mullu kevadel läbi viidud kontrolliga võrreldes busside olukord parem. „Mullu oli päris korras ainult üks kontrollitud buss, seekord oli aga kahe