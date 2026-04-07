Läänemaal kukub keskmisest rohkem autosid ülevaatusel läbi

Haapsalus Lihula maanteel tegutsevas Evereng OÜ tehnoülevaatuspunktis käis esmaspäeva õhtul vilgas töö. Foto: Juhan Hepner

Läänemaal kukub tehnoülevaatusel läbi rohkem autosid kui Eestis keskmiselt: aasta esimeses kvartalis ei teinud ülevaatust esimesel korral ära iga kuues Läänemaa ülevaatuspunkti viidud auto. Samuti alustas transpordiamet viimase aasta jooksul kahes tehnoülevaatuspunktis järelevalvet.

Transpordiameti sõidukite järelevalve üksuse juhataja Robert Rimm ütles, et eelmise aasta detsembris algatati menetlus Koonga Tehno OÜ osas. „Sisend oli politsei- ja piirivalveametilt laekunud info, et sõiduki reg