Reedel variseb Virtsu tuletorn

Virtsu tuletorn. Foto: Aivar Õepa

Reedel varistab transpordiamet koos kaitseliidu Lääne maakaitseringkonna pioneeridega Virtsu tuletorni. Varistamise käigus toimuvad lõhketööd, mis ei kujuta ohtu ümberkaudsetele elanikele.

Virtsu tuletorni varistamise eesmärk on lammutustööde kiirendamine ja ohutuse suurendamine tööde läbiviimisel. Lisaks tekib kaitseliidul võimalus hankida lisakogemusi, teadmisi ning parandada oskustea