Transpordiamet leidis Virtsu tuletorni lammutaja

Virtsu tuletorn. Foto: Aivar Õepa

Transpordiamet leidis riigihankega partneri, kes asub Virtsu tuletorni lammutama ja seejärel uut navigatsioonimärki ehitama. Huvi antud riigihanke vastu oli suur ning võitjaks kuulutati ettevõte Hoogla Ehitus OÜ.

Riigihankele, mis hõlmab endas 1951. aastal valminud tuletorni lammutamist ning uue rajatise ehitamist, esitati kaheksa pakkumust. Pärast ühe pakkumuse tagasi võtmist kuulutati võitjaks Hoogla Ehitus OÜ, kelle pakkumus oli veidi vähem kui 322 000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Tööde eeldatav kestus on seitse kuud. Tegemist ei ole Euroopa Liidu rahastatava projekti