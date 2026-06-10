Lääne Elu paberleht neljapäeval, 11. juunil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 33 sekundit 0:00 / 0:33

Omniva sulgeb Läänemaa viimase postipunkti

Läänemaa viimane postipunkt Linnamäel paneb uksed sügisest kinni.

Artikkel jätkub peale reklaami

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles Lääne Elule, et Omniva on kohalikku omavalitsust teavitanud, et kavatseb Linnamäe postipunkti lepingu lõpetada 1. septembrist.

Hoppeti sada aastat – töölaevast kultuuriväärtuseks

Laupäeval rannarootsi muuseumis avatud näitus juhatab külastaja läbi Eesti vanima, tänaseni seilava kaljase Hoppet saja-aastase ajaloo.