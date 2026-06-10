Lääne Elu paberleht neljapäeval, 11. juunil

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Omniva sulgeb Läänemaa viimase postipunkti
Läänemaa viimane postipunkt Linnamäel paneb uksed sügisest kinni.
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Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles Lääne Elule, et Omniva on kohalikku omavalitsust teavitanud, et kavatseb Linnamäe postipunkti lepingu lõpetada 1. septembrist.
Hoppeti sada aastat – töölaevast kultuuriväärtuseks
Laupäeval rannarootsi muuseumis avatud näitus juhatab külastaja läbi Eesti vanima, tänaseni seilava kaljase Hoppet saja-aastase ajaloo.
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