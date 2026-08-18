Juhtkiri: nukker statistika

Suvi on aeg, mil paljud Haapsalu ettevõtted koguvad vaikse talve üle elamiseks rasva. Paraku näitab statistika, et tänavu esimesel poolaastal oli majutatud turiste iga kuu vähem kui mullu samal ajal.

Kuigi juuli andmeid statistikas veel pole, tunnistasid nii kohvikute kui ka muuseumide pidajad, et juulis olid käed-jalad juba tööd täis. Aasta üle nad veel ei nurise, vaid ütlevad, et tänavu algas hooaeg tavapärase juuni keskpaiga asemel juulis.

Kas tegemist oli turistidega, kes siin ka majutusid, selgub hiljem. Statistikas kajastuvad vaid hotellides ööbijad, seal pole üha populaarsemaks muutuvates kodumajutustes peatujaid ega päevaturiste. Samuti ei saa statistikat matkaautodega reisijat