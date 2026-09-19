Juhtkiri: mis üks tund loeb

Mis üks aasta loeb, laulis Ivo Linna ühe Eurovisioni võidulaulu eestinduses ja selle parafraasina tahaks öelda õpetajate streigi korraldajatele, et mis üks tund loeb. Tähelepanu küll tõmbab, jah, aga reaalset mõju on vähevõitu. Üks ära jääv tund ei jäta sellist lünka laste haridusse, mida takkajärgi kiirelt siluda ei anna. Nädalane streik võiks juba jätta ja selle käivitamine oleks õpetajatele palju tõsisem argument ning sunniks haridusministeeriumi ehk kiiremini järeleandlikkusele.

Seda ei ole veel teada, kui mitu õpetajat streigiga liitub. Kui lõviosa, annaks see nende nõudmistele kaalu, kui neid on aga väga vähe, ei pruugi ministeerium hoiatusstreigist väljagi teha. Võibolla hoiab mõnd