Eesti uhiuus noortefilm läks rappa

Selliseid rabavaid rabavaateid nagu noortefilmis „Morten” ei näe naljalt ka loodusdokkides. Rappa läks film ent ka teisiti.

Vastne linateos on nüüdseks paljudel juba nähtud. Arvustusi ja usutlusi tegijatega avaldasid pea kõik meediaväljaanded. Oleme haapsallastena rõõmsad ja uhked meie oma Tõru Kannimäe suurepärase rollisoorituse üle, mis asetub võrdsena kutseliste näitlejate kõrvale. „Ehk on ta oma rollis isegi liiga tugev?“ küsib Kaspar Viilup 11. septembri Sirbis.

Nii Viilupi arvustus kui ka kõik teised teevad ülevaate filmi sisust, avaldavad arvamust eesti noortefilmi tervisliku seisundi ja meelelaadi kohta, ühe käega silitavad, teisega sakutavad. Niisiis pole vajadust uue sarnase