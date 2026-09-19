Maale elama: Männisalu Puhkus – nagu tuleks sõpradele külla

Haapsalust kümneminutise autosõidu kaugusel asuvast Mägari külast leiab väikese Männisalu puhkekeskuse, kuhu jõudes tekib automaatselt tunne, et oled jõudnud sõprade juurde.

Kui enamikes ööbimiskohtades tuleb tänapäeval saabujal ise välja mõelda, millisest karbist leida võtmed ja kuhu kood sisestada, siis Männisalu Puhkuse nime kandva puhkekeskuse omanikel Marge Kõllamäel ja Veiko Tammissaarel on teistsugune lähenemine.

Nad tulevad ise, kui vähegi võimalik, külalistele parklasse vastu, vihmase ilma korral vihmavarjudega, ning juhatavad külalised majja, kus kohvimasinas on ootamas kohvioad, laual snäkid ja soovi korral on ka tünnisaun soojaks köetud. Tunne, mis külalisel tekib, on hoopi