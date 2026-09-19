Läänemaa õpetajad valmistuvad streigiks

Kooli- ja lasteaiaõpetajad katkestavad tuleval teisipäeval üle terve Eesti tunniks ajaks töö, et survestada valitsust leidma raha 2027. aasta palgatõusuks.

Eile keskpäeval valisid Haapsalu kutsehariduskeskuse õpetajad streigijuhiks kooli ametiühingu usaldusisiku Liis Rüü. Pärast koosolekut ei osanud Rüü veel öelda, kui mitu kooli poolesajast õpetajast töö 22. septembril tunniks ajaks katkestab.

Eelmisel õhtul trükkis Rüü välja, kiletas ja viis õpetajate tubadesse kuus nimekirja – kes on otsustanud streikida, see paneb oma nime taha allkirja. „Juba samal õhtul kirjutas alla neli inimest,” ütles ta. Eile hommikuks oli allkirju juba üheksa.

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