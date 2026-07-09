Läänemaal on 118 vaba koolikohta

Tänavu põhikooli lõpetanud 15 000 noorest on Eesti hariduse infosüsteemi (EHIS) andmetel on neist õppekoha kinnitanud 11 934. Ligikaudu 3000 noort on haridusministeeriumi andmetele põhivastuvõtu järel veel sobivat õppekohta otsimas.

Ministeeriumi õppimiskohustuse projektijuhi Külli Solo sõnul on maakondade lõikes olukord erinev. „Kõige rohkem noori, kes ei ole veel õppima asunud, on Harjumaal, sealhulgas Tallinnas. Samal ajal on vabu õppekohti mitmes piirkonnas märkimisväärselt rohkem kui neid noori, kes põhivastuvõtu järel kohata jäid. Näiteks Ida-Virumaal on 194 noort veel õppima asumata ning vabu kohti 593, Tartumaal vastavalt 312 ja 606 ning Viljandimaal 62 ja 295.”

8. juuli seisuga on üle Eesti põhikoolijärgsetes õppeasutustes veel 4100 vaba õppekohta. Lisaks on riik tellinud 747 ettevalmistava õppe kohta. „Seega on võimalusi nii gümnaasiumides, kutseõppeasutustes kui ka ettevalmistavas õppes,” lisas Solo.

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Läänemaa koolides on 118 vaba õppekohta. Haapsalu kutsehariduskeskuse on 90, Läänemaa ühisgümnaasiumis 19 ja Noarootsi gümnaasiumis 9 vaba õppekohta. Kullamaa-Risti keskkooli vabade kohtade arv on haridusministeeriumile teadmata.