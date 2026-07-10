Kodukant otsib konkursiga aasta küla, külaliigutajat ja maanoort

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MTÜ Kodukant Läänemaa kuulutas välja Läänemaa aasta külaelu konkursi, et leida järgmine Läänemaa aasta küla, külaliigutaja ja maanoor.

Konkursi eesmärk on esile tõsta ja laiemalt tutvustada häid maaelu arendamise ja kogukondliku tegutsemise näiteid, väärtustada maapiirkondade kodanikualgatust, vabatahtlikku tegevust ja noorte panust kogukonnaellu.

Kui varem on Kodukant Läänemaa konkursiga selgitanud välja Läänema aasta küla ja Külaliigutaja, siis tänavu lisandub kolmaski kategooria – Läänemaa aasta maanoor.

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„Me elame tuleviku arvelt. Seda tulevikku aitavad joonele tagasi tuua praegused noored, kes pingutavad, et elu maal nii otseses kui kaudses mõttes oleks tasakaalus, jätkusuutlik ning väärtuslik. Nende noorte inimeste teod ja ettevõtmised väärivad märkamist, ära märkimist ning tunnustamist,” rõhutas uue kategooria olulisust Läänemaa aasta külaelu konkursi matroon, KKLM juhatuse esimees Elle Ljubomirov.

Läänemaa aasta küla tiitlile oodatakse kandideerima külasid/kogukondi, kus on panustatud oma kogukonna ja elukeskkonna arengusse ning kelle tegevus on aidanud kaasa kogukonna koostöövõime ja elujõulisuse kasvule. Tunnustatakse nii kogukondi, kes on edukalt ellu viinud arendusalgatusi, kui ka kogukondi, kelle tugevus on aktiivne ühistegevus, omavaheline koostöö, traditsioonide hoidmine ja kogukonnavaimu edendamine.

Läänemaa aasta küla laureaat esitatakse Läänemaa kandidaadina 2027. aastal MTÜ Eesti külaliikumine Kodukant korraldatavale üleriigilisele aasta küla konkursile.

2024. aastal pälvisid Läänemaa aasta küla aunimetuse Oru kandi külad, kes tõid ka üleriigiliselt aasta küla konkursilt koju auväärse Eestimaa aasta küla tiitli.

Läänemaa aasta külaliigutaja konkursile oodatakse kandidaate, kes oma tegevusega innustavad ja kaasavad inimesi ühistegevustesse, aitavad hoida ja tugevdada kogukonnavaimu ning panustavad oma kogukonna elujõulisusse.

Külaliigutaja tiitlit antakse tänavu välja kolmandat korda. 2022. aastal valiti aasta külaliigutajaks Liina-Meta Kuuskmann Lääne-Nigula valla Liivi külast ja 2024. aastal Küllike Valk samuti Lääne-Nigula vallast, Martna külast.

Läänemaa aasta maanoore konkursile oodatakse kandidaate, kes on oma tegevusega panustanud Läänemaa maaelu, külakogukondade või kohaliku elukeskkonna arengusse. Tunnustatakse noort, kes osaleb aktiivselt kogukonnaelus, algatab või toetab ühistegevusi ning on eeskujuks teistele noortele oma ettevõtlikkuse, koostöövalmiduse ja hoolivusega.

Kandidaate kõigis kolmes kategoorias saavad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, sealhulgas kohalikud omavalitsused ja kandidaadid ise.

Kandidaate saab esitada 16. septembrini ja laureaadid kuulutatakse välja aasta lõpul toimuval suursündmusel.

Ljubomirov julgustas külasid-kogukondi end esile tooma: „Eestlane ei oska endale tunnustavalt õlale patsutada. Eemalt vaadatuna võib tasahilju tegutsev, kuid arenev küla näida vaikse sipelgapesa kuhjana, kuid me teame, et tegelikult käib pesas vilgas elu, koostöö, innustav tegutsemine. Meil tuleb need sipelgapesad vaid üles leida ja esile tõsta. Ja lõpetame selle eestlasliku käitumise, et keegi teine kiidaks, aktiivne küla võib julgelt end ise või sõbra abil esile tõsta!”