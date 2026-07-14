Kodukant Läänemaa otsib aasta maanoort

Noored kiigel. Malle-Liisa Raigla

Läänemaa aasta külaelu konkursil on uus kategooria – esimest korda valitakse aasta maanoort.

Maarja Pikkmets Kodukant Läänemaast ütles Lääne Elule, et maanoore tunnustamise mõte sündis, et tõmmata tähelepanu sellele, kui oluline roll on noortel maaelu kestmises ja säilimises. Juba varasemast valitakse konkursiga Läänemaa aasta küla ja aasta külaliigutaja.

„Pole aimu, kui palju kandidaate tulla võib, aga lootus on, et igast vallast võiks ikka tulla vähemalt üks. Kui meil tavaliselt on olnud teistes kategooriates ümmarguselt viis kandidaati, siis miks mitte nii ka maanoore tiitlile,” rääkis Pikkmets.

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Läänemaa aasta külaelu konkursi matroon Elle Ljubomirov ütles, et noorte inimeste teod ja ettevõtmised väärivad märkamist, ära märkimist ja tunnustamist, sest noored pingutavad, et elu maal oleks tasakaalus, jätkusuutlik ja väärtuslik.

Maanoore tiitlile saab kandidaatide