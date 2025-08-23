Oru kandi külad said Eestimaa aasta küla tiitli

Eesti külaliikumise Kodukant kokkusaamisel Raplas Kaereperas anti Eestimaa aasta küla tiitel Oru kandi küladele Läänemaal, teatas Kodukant Läänemaa.

15 Oru kandi küla said ühiselt esmalt Läänemaa aasta küla tiitli ja läksid sellega teiste maakondade aasta küladega konkureerides püüdma Eestimaa aasta küla tiitlit.

“Oleme väga uhked ja tänulikud sellise tugeva ning ühtehoidva kogukonna üle, kes toimetavad üheskoos selle nimel, et elu maal areneks – paraneks elanike elukvaliteet ja elurõõm. Olete eeskujuks meile kõigile!” kirjutas Kodukant Läänemaa oma sotsiaalmeediapostituses.

Artikkel jätkub peale reklaami

Aasta küla kandidaadid olid Miiduranna küla Harjumaalt, Lauka küla Hiiumaalt, Tammiku alevik Ida-Virumaalt, Pikknurme küla Jõgevamaalt, Purdi küla Järvamaalt, Oru kandi külad Läänemaalt, Roela külade piirkond Lääne-Virumaalt, Mehikoorma küla Põlvamaalt, Lähkma-Saunametsa külad Pärnumaalt, Kaiu alevik Raplamaalt, Lümanda küla Saaremaalt, Kõrveküla alevik Tartumaalt, Hummuli Valgamaalt, Tääksi küla Viljandimaalt ja Kaika kandi külad Võrumaalt.