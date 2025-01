Mitme palgega aasta küla(d)

Kuidas portreteerida aasta küla, kui sellel on 15 nägu? Sel korral juhtuski, et Läänemaa aasta küla tiitli said 15 Oru kandi küla ühiselt.

Linnamäel Oru kultuurisaali ees seisab ehituna 15 vineerist jõulukuuske – üks kuusk iga küla kohta. Iga küla on hea seisnud selle eest, et tema kuusk kaunistatud sai.

Külakuuskede aktsiooni käivitas aasta tagasi Oru kultuurisaali perenaine ja Soolu küla elanik Viivika Orula. Seekord märkas Orula, et kui mullu käidi kuuski kaunistamas paari-kolmekesi, siis tänavu tuldi suurema seltskonnaga.

Orula sõn