Tugev lumesadu tõi Lõuna-Läänemaale elektrikatkestused

Kuula artiklit, 1 minutit ja 15 sekundit 0:00 / 1:15

Viimase ööpäeva jooksul maha sadanud lumi on põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi mitmel poole Eestis, sealhulgas on elektrita majapidamised Lõuna-Läänemaal.

Kell 12 seisuga oli Elektrilevi info kohaselt elektrita kümneid majapidamisi Mihkli, Lõpe ja Tarva küla piirkonnas.

Täna hommikuse seisuga on elektrita kliente üle kogu Eesti 4700.

„Tugev lumesadu on murdnud palju puid ja oksi, mis on kaasa toonud ulatuslikud elektrikatkestused mitmel pool Eestis. Rikete lahendamisega tegeleb 44 brigaadi, nende seas Elektrilevi vabatahtlikest koosnevad kriisireservi brigaadid. Loodame enamiku rikkeid lahendada ja elektrivarustuse taastada veel tänase päeva jooksul. Jõgeva- ja Tartumaal on rikete arv kõige suurem ning seal jääb kahjuks osa rikete lahendamine pühapäevale,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm pressiteate vahendusel.

Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduses MARU. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.