Jaanus Uiga: sünkroniseerimine muudab meie elektrisüsteemi tugevamaks, mitte ei tekita elektrikatkestusi

On hea meel näha, et teadlikkus 8.-9. veebruaril toimuvast Balti elektrisüsteemi sünkroniseerimisest Mandri-Euroopa võrkudega on kõrge. Projektiga on aastaid tõsist tööd tehtud ning oleme viimase faasi lõppu jõudnud. Oleme selleks hästi valmis ja tarbijate jaoks on 8.-9. veebruar nädalavahetus nagu iga teine. Sünkroniseerimine muudab meie energiasüsteemi tugevamaks.

Sünkroniseerimine Mandri-Euroopa võrkudega on aastatepikkuse ettevalmistuse tulemus, kus on arvestatud kõigi võimalike riskidega. Eesti, Läti, Leedu ja Poola on Euroopa liidu toel investeerinud üle 1,6