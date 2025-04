Hooldusperesid on enam vaja

Kõik vanemad soovivad oma lastele parimat, kuid kahjuks tuleb elus ette olukordi, kus vanem ei suuda enam oma lapse eest hoolitseda. Põhjuseid on erinevaid – terviseprobleemid, sõltuvused, kriminaalne käitumine, mõnikord ka lihtsalt oskamatus. Kui lapse areng, heaolu, tervis või elu on ohus, tuleb laps sünniperest eraldada ja leida talle uus elupaik. Küsimus, mille ees iga lastekaitsja siis seisab, on: „Kus?”.

Lääne maako