Reis Egiptusesse: kumba kuurorti valida – Hurghada või Sharm el Sheikh?

Egiptuse reisi planeerides kerkib tihti esile küsimus: kas valida Hurghada või Sharm el Sheikh? Mõlemad kuurordid pakuvad kaunist loodust, päikeselist rannapuhkust ja rikkalikku hotellivalikut. Siiski on neil mitmeid erinevusi, mille tundmine aitab teha teadlikuma valiku vastavalt sinu ootustele ja reisiseltskonnale.

Kas reisid lastega, partneriga või sõpradega? Soovid pigem rahulikku puhkust või aktiivseid elamusi? Eelistad avastada kultuuriloolisi paiku või veeta aega rannas ja vee all? Nendele küsimustele vastamine aitab sul leida just endale sobivaima sihtkoha.

Rannapuhkus

Rannapuhkust saab nautida nii Hurghadas kui ka Sharm el Sheikhis, kuid on mõned olulised erinevused – eriti lastega peredele.

Hurghada on tuntud laiade liivarandade ja madala veepiiri poolest, mis teeb sellest suurepärase valiku peredele väikeste lastega. Enamik hotelle asub otse mere ääres ja omab privaatseid randu, kus on mugav päevitada ja ujuda.

Sharm el Sheikhis on rannik enamasti koraalriffidega, mis muudab veeäärse sisenemise kivisemaks ja järsemaks. Sageli on vajalik kanda spetsiaalseid rannajalatseid. Samas pakuvad koraalrifid unikaalset võimalust nautida veealust maailma otse kaldalt.

Sukeldumine ja snorgeldamine

Sharm el Sheikh on üks maailma hinnatumaid sukeldumissihtkohti. Ras Mohammedi rahvuspark on tuntud oma erakordsete korallriffide ja elustiku poolest. Paljud hotellid asuvad otse rifi ääres – snorgeldama pääseb seega ilma paadisõiduta, otse rannast.

Hurghadas on samuti imelisi sukeldumispaiku, kuid need jäävad enamasti saarte ja laevavrakkide juurde ning vajavad paadisõitu. See sobib hästi neile, kellele meeldib päeva jooksul seigelda. Soovitame kindlasti külastada Giftuni saart ja Abu Nuhase laevavrakkide piirkonda – need on tõelised maiuspalad igale veealuse maailma armastajale.

Ekskursioonid ja kultuurielamused

Kui soovid oma reisi jooksul avastada ka Egiptuse rikkalikku ajalugu, on Hurghada selleks mugavam lähtepunkt. Sealt on lihtne korraldada päevareise Luxorisse (Kuningate org, Karnaki tempel) ja Kairosse (Giza püramiidid, Egiptuse muuseum).

Sharm el Sheikh asub Siinai poolsaarel, eemal suurematest ajaloolistest vaatamisväärsustest, kuid läheduses asuvad olulised kristlikud paigad nagu Püha Katariina klooster ja Siinai mägi. Samuti on võimalik külastada Kairot, kuid reis on oluliselt pikem kui Hurghadast.

Hotellivalik

Nii Hurghadas kui ka Sharm el Sheikhis leidub hotelle igale maitsele ja eelarvele – alates soodsatest peresõbralikest majutuskohtadest kuni luksuslike ainult täiskasvanutele mõeldud kuurortideni. Valikut jagub nii rahulikuks puhkuseks kui ka aktiivseks puhkuseveetmiseks.

Kokkuvõte

Hurghada või Sharm el Sheikh – kumb valida? Mõlemal kuurordil on omad tugevused. Mõtle esmalt, mis on sinu jaoks puhkusel kõige olulisem:

Kui soovid liivarandu, mugavat ujumist ja võimalust avastada ajaloolisi paiku , sobib paremini Hurghada .

, sobib paremini . Kui eelistad snorgeldamist, sukeldumist ja kirevat veealust maailma, tasub kaaluda Sharm el Sheikhi.

Vali sihtkoht vastavalt oma soovidele ja reisikaaslaste ootustele – nii saad nautida puhkust just nii, nagu sulle meeldib.