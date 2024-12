Oru kandi külad kaunistavad oma kuuski

Oru kultuurisaali ette kerkib detsembris väike kuusemets, iga kuusk ühe küla kohta, kaunistused teeb ja paigaldab külarahvas.

Mullu lähtuti kuuski kaunistades külanimede päritolust ja külade ajaloost. Tänavu kutsus kultuurisaali eestvedaja Viivika Orula külakuuski kaunistama raamatuaasta sümboolikaga.

“Nüüd on mul pikad päevad olnud, nad [kuuseehtijad - toim] on mulle õhtuti vahele jäänud,” naeris Orula. “Osad kuused saavad aja jooksul ka täiendust, mõni külaelanik vaatab, et nende kuusk on lahja, et viib ise ka midagi kaunistuseks juurde. Selles suhtes on nii äge asi!”

Kuusemets kerkis esimeseks advendiks, esimesena ehtis oma kuuse Salajõe, teisena sai kaunistatud Soolu küla puu, kolmandana Mõisaküla ja siis Vedra küla, reede õhtul käis Uugla. Laupäeval ehiti lausa kaks kuusk