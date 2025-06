Haapsalu luteri kogudus andis välja kokaraamatu

Haapsalu Jaani kirikus esitles kogudus päris omamoodi raamatut „Piibel köögis. Maitserännakud Haapsalust pühale maale“.

„Kokaraamat „Piibel köögis“ sai alguse siin – Jaani kirikus, mis kunagi ehitati viljaaidaks ja on aastast 1524 luteri kirik,“ ütles raamatututvustusel Lääne praostkonna vikaarõpetaja Kristel Engman. „Mulle meeldib mõelda, et see toob omamoodi kokku ihuliku ja vaimuliku toidu, ajaloo ja tänapäeva,“ lisas ta. Engman on ü