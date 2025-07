Juhtkiri: ka maapiirkonnas on elu

Oru kandi külad panid seljad kokku ja võitsid Läänemaa aasta küla tiitli. Kas au ja kuulsus saadab neid ka Eesti aasta küla konkursil, selgub 23. augustil. Sellise kogukondliku ühisrinde moodustamine ei ole Eesti aasta küla konkursi ajaloos küll päris ainulaadne, sest näiteks 2015. aastal osalesid seal üheskoos Kassari saare külad Hiiumaal. 15 külast koosnev Oru piirkond on kindlasti kokkuvõttes eriilmelisem kui üks konkreetne küla, olgu see kui tahes tore. Oma võlu on igal neist – nii enam kui 350 elanikuga Linnamäel kui ka paarikümne elanikuga Niibil.

Oru kandi arengul on suureks abiks olnud Linnamäe arenguselts. Selle ellu kut