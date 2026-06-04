Juhtkiri: süvenev palgalõhe

Tänavu esimese kvartali keskmise palga kasv on üllatavalt suur ja peaks tegema tuju rõõmsaks. Ehkki lähemal vaatlusel paistab kasvu kiirenemise põhjusena kätte tulumaksusüsteemi muutus, nagu ka Eesti Panga analüütik tänases Lääne Elus märgib, on kasv iseenesest märkimisväärne. Järgmises kvartalis jõuab palga kasv ka miinimumpalga saajateni, nii et keskmise palga tõus peaks jätkuma.

Läänemaa puhul teeb aga muret süvenev lõhe Eesti keskmisega. See lõhe oli olemas juba aastaid tagasi, on kogu aeg olemas olnud, sest alati on pealinnas ja selle lähemas ümbruses rohkem palka saadud kui ääremaal. Kuid viimaseid aastaid võrreldes paistab silma, et erinevus Eesti keskmisega aina kasvab.