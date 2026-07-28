Juhtkiri: kobarmure

Lääneranna otsib pikemat aega lasteaiale juhti. Kaks juhi otsimiseks korraldatud konkurssi nurjus, kolmas, tähtajatu, parasjagu käib. Valitseb sobilike kandidaatide põud. Mis on märk sellest, et mitmes eri kohas tegutsevat lasteaeda pole lihtne juhtida ega majandada. Sama käib ka mitmes kohas tegutsevate koolide kohta, mida eile Delfis ilmunud artiklis tabavalt kobarkoolideks nimetatakse.

Väikeste lasteaedade ja koolide liitmisel oli üks selge põhjus tööjõukulu kokkuhoid. Väikeses asutuses pole juhtidele ja isegi õpetajaile täie koormusega tööd pakkuda ning kandidaate neile kohtadele on vähe võtta. Nüüd paistab aga, et ka kobarkoolides ja -lasteaedades pole tööjõuprobleem kadunud. Pedagooge on endiselt vähe valida ja juhte samuti, viimaseid sel põhjusel, et suure, laialivalguva, eripalg