Galerii: Valge Daami motonäitus võtab festivali mõõte

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valge daami bike show_malleliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
valge daami bike show_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
valge daami bike show_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Lossihoovi kolinud Valge Daami mootorrattasõu oli tänavu aegade suurim ja mootorrattaid kogunes Haapsallu rekordiliselt.
„Näituseautosid on platsile tulnud rekordarv ja külastajate rattaid on rekordarv,” ütles sõud korraldava
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