Galerii: Valge Daami motonäitus võtab festivali mõõte

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Lossihoovi kolinud Valge Daami mootorrattasõu oli tänavu aegade suurim ja mootorrattaid kogunes Haapsallu rekordiliselt.

„Näituseautosid on platsile tulnud rekordarv ja külastajate rattaid on rekordarv,” ütles sõud korraldava