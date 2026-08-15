Galerii: Valge Daami motonäitus võtab festivali mõõte

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

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Lossihoovi kolinud Valge Daami mootorrattasõu oli tänavu aegade suurim ja mootorrattaid kogunes Haapsallu rekordiliselt.

„Näituseautosid on platsile tulnud rekordarv ja külastajate rattaid on rekordarv,” ütles sõud korraldava

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