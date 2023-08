Galerii: motomehed vallutasid lossiplatsi

Fotod Kaire Reiljan

Laupäeva hommikupoolikul veeres Haapsalu lossiplatsile mitusada mootorratast, et saada osa 11. Valge Daami Bike Showst.

Varem Haapsalu raudteejaamas kogunenud motomehed on saavad teist aastat kokku lossiplatsil. Motošõud korraldava Haapsalu motoklubi Müristaja president Meelis Palm ütles, et lossiplats on selliseks ettevõtmiseks superkoht. „Raudteejaamal olid ka omad võlud, aga see jäi laadamelust kaugele. Rahvas on ka kohavalikut pooldanud ja isegi klubimajja kontserdile on siit lühem maa,” ütles Palm.

