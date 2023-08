Valge Daami aeg on käes

Sel nädalavahetusel Haapsalut vallutava Valge Daami aja kese on promenaadil – seal peetakse käsitöölaata ja astuvad üles lauljad-tantsijad.

„Ikka promenaadil, sest seal on meil ruumi ja seal on ilus keskkond,” ütles Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi. Laupäeval ja pühapäeval toimuvale traditsioonilisele Valge Daami laadale on oodata 120 kauplejat. „Põhirõhk on käsitööl ja kohalikul toidul,” ütles Murumägi. Kauplejaid tuleb üle Eesti.

Promenaadil on kolm lava, kus astuvad üles lauljad-tantsijad. Aafrika rannas lõkkeplatsi kõrval asuv lava on tantsijate ja võimlejate päralt. Laupäeva õhtul, kui rannikutel süüdatakse muinastuled, tehakse seda ka Aafrika rannas. Muinastulede öö puhul astub seal üles ansambel The Swinging Sisters koos Antti Kammistega. „Kontserdi vahepeal kell pool üheksa õhtul süütame lõkke,” ütles Murumägi.

Teine lava on promenaadi tantsupaviljonis ja see on noorte päralt. Laupäeval on seal kavas lasteetendused ja töötoad ning pühapäeva sisustab tantsustuudio JJ-Street. „Meil on väga hea meel, et meie oma majas tegutsev stuudio näitas üles initsiatiivi ja tahab sellist asja teha,” ütles Murumägi. Stuudio eestvõttel on toimub tantsuvõistlus, töötoad ja muud ettevõtmised.

Valge Daami aja lasteala koos batuudi, Ranna rantšo loomade ja muude tegemistega seatakse sisse Aafrika rannas. Nagu igal aastal, on nüüdki Valge Daami kavas giidiga rännak. Sedapuhku viib laupäeval Allikapaviljoni juurest algava retke läbi Marko Valker, kes tutvustab linnaloodust.

Kolmas Valge Daami lava on kõlakojas. Laupäeval on see laulu- ja pillilaste päralt, kuid reedel ja pühapäeval toimub seal kahe tuntud esineja tasuta kontsert. Reedel astub üles Pearu Paulus ja pühapäeval Voldemar Kuslap. Murumägi rõhutas, et reedesel kontserdil ei tasu oodata 2 Quick Starti etteastet, vaid Paulus tuleb lavale koos Mairo Marjamaa, Mihkel Mälgandi, Hele-Riin Uib-Pacheli ja Karl Kanteriga.

Kõige suurem heameel on Murumäel selle üle, et Valge Daami ajast on saanud kogukonnaüritus, kuhu panustavad teisedki peale Haapsalu kultuurikeskuse. „Tahan kiita kõiki, kes samal ajal oma üritusi korraldavad,” ütles Murumägi. Ta tõstis esile See teatrit, kes samal ajal etendusi annab, Lossiplatsil kogunevaid motomehi, käsitöölisi ja pitsipäeva. Lisaks on kavas kontserte ja spordiüritusi.

„Augusti viimane nädalavahetus on hea võimalus tulla ja teha üks väljasõit ning võtta enne kooliaasta algust veel viimast,” ütles Murumägi.

Motomehed lossiplatsil

Motoklubi Müristaja on tänavu juba 11. korda toimuva Valge Daami Bike Show kolinud raudteejaamast Lossiplatsile. „Lossiplatsil saab näha ägedaid mootorrattaid kõrgete lenksudega chopper’itest kiirendus- ja võidusõiduratasteni,” lubas MC Müristaja juhatuse liige Meelis Palm. Sel aastal on tema sõnul näitusele oodatud ka vähemalt 60aastased ja vanemad mootorrattad. „See on kindlasti rahvale tõmbenumber,” ütles Palm.

Kui palju mootorrattaid Lossiplatsile kokku võib tulla, ei osanud Palm ennustada, sest eelregistreerimist ei ole. „Ümberehitatud rattaid võiks eeldada umbes 40, koos vanadega võib olla 60 ringis,” ütles Palm. „Ägedaid rattaid võib kohata ka väljaspool näituseala,” ütles Palm. Ta lisas, et lisaks eestlastele on kohale oodata motohuvilisi Soomest, Lätist ja Leedust.

Näituserattad, mida eksponeeritakse peamiselt raekoja ees pargis, on jagatud kuude kategooriasse. Viide kategooriasse on jagatud ümber ehitatud rattad ja nende seast valib iga kategooria parimad žürii. Kuues kategooria on vanadele mootorratastele. Publik saab Palmi sõnul anda oma hääle enim meeldinud ümber ehitatud ja vanale mootorrattale.

Õhtul kolib motoseltskond aga õuele Sadama tänava lõpus, kus algab Valge Daami Rock. „Õhtune sündmus ei ole motopidu, vaid see on rokk-kontsert kõigile ja ootame sinna ka Haapsalu inimesi,” ütles Palm. Ta lisas, et laupäevast Valge Daami Rocki võib juba festivaliks nimetada, sest üles astub neli ansamblit, kellest tuntuim on Ziggy Wild. Palmi sõnul ühendab kõiki nelja ansamblit see, et nende lauljad on naised. „See sobib hästi Valge Daami ajaga,” lisas ta. Et laupäeva õhtul on muinastulede öö, süüdatakse lõke ka Müristaja peoplatsil.

Pühapäeval on pitsipidu

Tosin aastat on Valge Daami aja kavva kuulunud pitsipäev ja nüüdki saavadki naised pühapäeval kokku, et esitleda uut raamatu, näidata pitse ja võtta mõõtu kudumises. Sel aastal on pitsipäeva kese taas Karja tänaval Haapsalu pitsikeskuse juures. „Oma majas on ikka oma majas,” ütles pitsikeskuse perenaine Mirje Sims.

Pitsipäev algab kl 11 ja pool tundi hiljem esitleb Saara kirjastus uut raamatut „Helga Rüütli sallid 2″. Raamatusse on kogutud sallimeistri viimase kümne aasta jooksul loodud mustrid. Samal ajal näeb Rüütli kootud salle ka pitsikeskuses näitusel.

Nagu ikka, on pitsipäeval kavas kudumisvõistlus, kus sel aastal võisteldakse kahes kategoorias: kudumisvõistluse varasemad võitjad ja Haapsalu käsitööseltsi liikmed ning tavakudujad. Simsi sõnul on sel aastal kudumise aeg lühem, kaks tundi, mistõttu kudujad peavad olema usinamad.

„Pitse näitame ka,” lubas Sims. Ta kutsus ka kõiki pitsipäevale tulijaid kandma enda valmistatud või kaunistatud rõivaid. „Ei pea tingimata olema pits, sest kõik ei ole pitsikudujad, aga oleks tore näha omadisainitud asju,” ütles ta.

Käsitöönaiste jaoks algab Valge Daami aeg aga reedese öökudumisega. Pitsikeskus avab kudujatele uksed kell 22 ja kootakse seni, kuni viimane kuduja väsib. „Kõige kauem oleme olnud kella poole kolmeni,” ütles Sims.

Öökudumisel on kudujad oodatud valge Daami ajale kohaselt valgeis rõivis ja ka kudum võiks Simsi sõnul valge olla. Sims lisas, et kõik möödakäijad on oodatud sisse astuma.

Kontrolletendus kohalikele

Sel aastal on põhjust jälle huviga vabaõhuetendust oodata, sest vaatajate ette tuuakse Valge Daami legendi uus verisoon. Kirjutanud on selle Karel Rahu, lavastanud Kai Tarmula. Küsimusele, kas kõik on kontrolletenduseks valmis, vastas Valge Daami suveteatri juht Anneli Aken, et lavastaja on igal juhul rahul.

Haapsallastel on esimene võimalus näha uut lavastust juba täna õhtul kell 22. Aken ütles, et neljapäevasele kontrolletendusele müüakse pileteid, mis on odavamad kui järgmisel etendustel, ainult linnuse peaväravas. Järgmistele etendustele pääseb nii pea- kui ka Karja tänavalt lõunavärava kaudu.

Tänavust vabaõhuetendust mängitakse toomkiriku ukse ees ja Akna sõnul on publikuala üsna väike. „Piknikutekid kindlasti ära ei mahu, aga kui keegi tahab matkatooliga tulla, siis sellele leiab ilmselt külgedel koha,” ütles Aken.

Aken julgustas kohalikke etendust vaatama tulema ka pühapäeval. „Ma ei tea, miks inimesed kardavad pühapäevast etendust. Siis on vähem vaatajaid ja ka trupi energia on viimasel etendusel suur,” ütles Aken.