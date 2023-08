Laupäeval süttivad muinastuled

Muinastulede öö kaardile oli kolmapäevaks Läänemaale märgitud vaid kolm avalikku lõket ja üks piletiga üritus. Siiski on muinastulesid kavas süüdata rohkem.

Topu randa tuleb muinastulede ööl esinema Maarja-Liis Ilus koos Jakko Maltisega. Kontsert, kuhu pääseb piletiga, algab kell 18. „Enamasti tahavad seltskonnad koos istuda, otsustasime panna lauad. Meil on väike kohvik ka – seekord saab muusikat teistmoodi nautida,“ rääkis õhtu korraldaja Katrin Päevakene ja soovitas pileti ette ära osta.

Haapsalus Aafrika rannas Haapsalu vanalinna seltsi korraldatud muinastulede öö on osa Valge Daami aja kavast ja seal musitseerivad The Swinging Sisters ja Antti Kammiste. Nemad alustavad kell 20 ja lõke süüdatakse nagu kõikjal üle Eesti kell 20.30.

Vormsi avalikud muinastuled on Borrbys ja Hosbys. Borrby tule korraldaja Jaak Matsi ütles, et tehakse suitsukala ja lõket. Hosbysse on korraldaja Liina Juti sõnul kõik oodatud oma piknikukorviga.

Österby sadamas korraldab muinastuld sadamaresto. Esinema tuleb Ristilt pärit pereansambel Wisla, kes alustab kell 19.30.