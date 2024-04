Liivi jõe särjed valisid kõige ilusama kalamehe sööda

Eelmine laupäev tõi Kullamaa jahi- ja kalameeste seltsi mehed Liivi kevadiseks kalarändeks alla lastud paisu juurde särjepüügivõistlust pidama.

Võistupüüdmine on mõeldud seltsi jahihooaja lõpu mõnusaks seltskondlikuks ajaviiteks. Võistluse võitja on see, kes püüab Liivi jõest välja kõige suurema särje.

Hommik pärast kevade esimest sooja oli paraku vastikult külm ja tuuline. Seltsi liige Erki Smitt, kes ilma õngeta jõe kaldal ringi kõndis ja koos Marek Topperiga kala püüdvatele meestele seltsi pakkus, ütles, et kohustuslik see võistlus ei ole.