Lõuna-Läänemaal on lubatud hundid kütitud

Hunt. Foto Valeri Stšerbatõhh

Läänemaa jahimehed on sel aastal küttinud kümme hunti ja sellega on Lõuna-Läänemaa ohjamispiirkonda antud hundijahiload ka läbi.

„Lumi soodustab tunduvalt hundijahti,” ütles Läänemaa jahindusklubi esimees Endrik Raun.

Pärast lume tulekut on selle aasta esimese nelja päevaga kütitud kõik Lõuna-Läänemaa ohjamispiirkonnas lubatud hundid. Üks hunt on lastud Luiste, Taebla ja Kasari jahipiirkonnas. Kõige rohkem, seitse hunti, on küttinud Kullamaa jahi- ja kalameeste seltsi liikmed.

Esimesed kolm Lõuna-Läänemaa ohjamispiirkonda antud hundiluba realiseeriti kõigest üheksa minutiga. Detsembri alguses andis keskkonnaagentuur Lõuna-Läänemaa ohjamisalale veel seitse hundilaskmisluba.