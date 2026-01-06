Lõuna-Läänemaal on lubatud hundid kütitud

Kuula artiklit, 2 minutit ja 12 sekundit
Hunt. Foto Valeri Stšerbatõhh
Läänemaa jahimehed on sel aastal küttinud kümme hunti ja sellega on Lõuna-Läänemaa ohjamispiirkonda antud hundijahiload ka läbi.
„Lumi soodustab tunduvalt hundijahti,” ütles Läänemaa jahindusklubi esimees Endrik Raun.
Pärast lume tulekut on selle aasta esimese nelja päevaga kütitud kõik Lõuna-Läänemaa ohjamispiirkonnas lubatud hundid. Üks hunt on lastud Luiste, Taebla ja Kasari jahipiirkonnas. Kõige rohkem, seitse hunti, on küttinud Kullamaa jahi- ja kalameeste seltsi liikmed.
Artikkel jätkub peale reklaami
Esimesed kolm Lõuna-Läänemaa ohjamispiirkonda antud hundiluba realiseeriti kõigest üheksa minutiga. Detsembri alguses andis keskkonnaagentuur Lõuna-Läänemaa ohjamisalale veel seitse hundilaskmisluba.
