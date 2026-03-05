Läänemaa jahimehed küttisid sel hooajal 13 hunti

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit

Foto: Valeri Štšerbatõh

Läänemaal küttisid jahimehed sel jahihooajal 13 hunti, kõik Lõuna-Läänemaal. Põhja-Läänemaa ainus hundiluba läks tühja ja hunti kätte ei saadud.

Lõuna-Läänemaale anti esialgu kolm hundiluba, siis said jahimehed seitse luba juurde ja hiljem veel kolm.

Eestis lasid jahimehed 151 hunti lubatud 163st. Kõige rohkem hunte (16) kütiti Võrumaal.

Hundijaht kestab 1. novembrist veebruari lõpuni.

Keskkonnaagentuuri seireandmete järgi elab Eestis vähemalt 36 hundipesakonda.