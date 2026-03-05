Transpordiamet kuulutas välja Virtsu tuletorni hanke

Virtsu tuletorn. Aivar Õepa

Transpordiamet kuulutas välja riigihanke Virtsu tuletorni lammutamiseks ja uue ehitamiseks.

Virtsu tuletorn on valminud 1951. aastal ning ekspertiis näitas, et hoone konstruktsioon ei taga enam ohutust ega püsivust. Tuletorni taastamine pole mõistlik, sest pole võimalik hinnata, kui kaua renoveeritud ehitis püsiks.

Tuletorn lammutatakse ning ehitatakse uus. See oleks juba kuues tuletorn, mis Virtsusse ehitatakse.

Tööd kestavad seitse kuud ja maksavad 200 000 eurot.