Virtsu tuletorni ootab lammutamine

Virtsu tuletorn. Foto: Aivar Õepa

Lääneranna vallavalitsus menetleb ehitusloa taotlust, mille kohaselt soovib transpordiamet lammutada 1951. aastal ehitatud Virtsu tuletorni, et selle asemele uus majakas ehitada.

„Virtsu tuletornis on näha silmanähtavaid konstruktsioonilisi murekohti, seetõttu tellis transpordiamet ehitusekspertiisi. Selle tulemusel selgus, et kahjuks on tuletorni kandekonstruktsioon nii halvas olukorras, kus taastamine ei ole enam majanduslikult mõistlik ega ka ehitustehniliselt otstarbekas,” selgitas Lääne Elule transpordiameti haldusosakonna juhataja Kermo Vinnikov.

