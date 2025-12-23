Lääne Elu küsitlus: mida kingiksid jõuluvanale?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 10

Mida kingiksid jõuluvanale?

Jüri Ilves (59), Maria-Magdaleena koguduse preester, Haapsalu muusikakooli klaveriõpetaja

Jõuluvanasid on ainult üks ja ta elab Lapimaal. Teised punamantlid on kõik pseudovanad.

Jõulude rõhuasetus peaks olema mujal, mitte aga eelkõige jõuluvanadel. Tegelikult on tegu ju Jeesuse sündimise päevaga: sündis meie kõigi lunastaja.

Jõuluvana ilmumine sel päeval on muidugi väga tore tava. Jõuluvana algkujuks on püha Nikolaus, kes oli preestrina suur heategija vaeste ja õnnetute vastu. Ametlikult oli ta piiskop. Ta aitas hädasolijaid, nagu vähegi suutis.

Mina ise kingiksin jõuluvanale Kristuse krooni, mis tuletab talle meelde pühade tegelikku sisu ja tähendust. Kuig