Vallaelanike värssidest ilmus luulekogu

Luulekogu "Lääne-Nigula luulepärlid". Foto: Diana Ots

Lääne-Nigula keskraamatukogu andis vallaelanike värssidest välja luulekogu, kuhu on koondatud mulluse luule- ja fotokonkursi parimad tööd.

Raamatut „Lääne-Nigula luulepärlid” trükiti 500 eksemplari. Selles on 33 kohaliku elaniku värsid ja 18 autori fotod. „Igaühelt kuni kolm luuletust, aga on ka ühe-kahe luuletuse autoreid,” ütles Lääne-Nigula keskraamatukogu direktor Diana Ots.

Üle saja lehekülje paksusest kogust leiab näiteks vallavolikogu liikme Neeme Suure, Martnast pärit kirjaniku Heli Reichardti, kunagise Martna vallavanema ja arvutiõpetaja Tiiu Aavik