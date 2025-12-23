Vallaelanike värssidest ilmus luulekogu

Kuula artiklit, 1 minutit ja 11 sekundit
Luulekogu "Lääne-Nigula luulepärlid". Foto: Diana Ots
Lääne-Nigula keskraamatukogu andis vallaelanike värssidest välja luulekogu, kuhu on koondatud mulluse luule- ja fotokonkursi parimad tööd.
Raamatut „Lääne-Nigula luulepärlid” trükiti 500 eksemplari. Selles on 33 kohaliku elaniku värsid ja 18 autori fotod. „Igaühelt kuni kolm luuletust, aga on ka ühe-kahe luuletuse autoreid,” ütles Lääne-Nigula keskraamatukogu direktor Diana Ots.
Üle saja lehekülje paksusest kogust leiab näiteks vallavolikogu liikme Neeme Suure, Martnast pärit kirjaniku Heli Reichardti, kunagise Martna vallavanema ja arvutiõpetaja Tiiu Aavik
