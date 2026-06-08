Lääne-Nigula lugejad harivad raamatupeenart

Kullamaa raamatupeenar. Erakogu

Lääne-Nigula valla raamatukogude lugejate suvekampaania Raamatupeenar käib juba teist kuud täie hooga.

Kampaania kutsub üles lugema suvel vähemalt kuus raamatut, millest raamatukogus valmib kuue eri värvi kroonlehega lill. Arvesse läheb kõik: võib ette lugeda, võib omaette lugeda. „Üks reegel on: raamat peab olema laenatud mõnest Lääne-Nigula raamatukogust,” ütles Lääne-Nigula raamatukoguhoidja Diana Ots.

Lühidalt käib asi nii: inimene laenab raamatu, loeb läbi ja tagastades aitab raamatukoguhoidja määrata, mis kategooria alla teos liigitub. Iga kategooria on ise värvi ja personaalsele lillele lisandub uus kroonleht. Esimesed kuue kroonlehega lilled on Taebla ja Kullamaa ra