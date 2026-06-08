Tööstuse tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lääne-Nigula vallavalitsuses

Kuula artiklit, 5 minutit ja 6 sekundit 0:00 / 5:6

Tööstuse tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lääne-Nigula vallavalitsuse 26.05.2026 korraldusega nr 2-3/26-243 kehtestati Taebla alevikus asuva Tööstuse tn 2 kinnistu detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Tööstuse tn 2 kinnistut (kinnisasi nr 2613332; katastritunnus 44101:001:2471, pindala 3499 m2, tootmismaa). Juurdepääs planeeringualale on planeeritud riigiteelt Tööstuse tänava kaudu. Planeering näeb ette Tööstuse tn 2 kinnistule uue kauplusehoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused. Krundil olemasolevad laohoone ja maapealsed rajatised kuuluvad lammutamisele. Lammutustööde käigus saadud maakivid võetakse osaliselt taaskasutusse planeeringuala piires kujunduselementidena (võlvaknaga maakivimüüri fragment) ja paigaldatakse ka Taebla mõisa ajalugu tutvustav infostend. Hoone tehnovõrkudega lahendamine nähakse ette ühisvee- ja -kanalisatsioonivõrgust ning elektriliitumine olemasolevast liitumispunktist. Soojavarustus lahendatakse lokaalküttega. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks Tööstuse tn 2 krundil kehtiv osa varasemast Taebla tööstusala detailplaneeringust. Muusa detailplaneeringu kehtestamine Lääne-Nigula vallavalitsuse 26.05.2026 korraldusega nr 2-3/26-244 kehtestati Einbi külas / Enbys Muusa detailplaneering. Planeeringuala hõlmab Suur-Muusa kinnistut (kinnisasi nr 2555532; katastritunnus 52001:005:1522, maatulundusmaa) ja Väike-Muusa kinnistut (kinnisasi nr 227532, katastritunnus 52001:005:1231, maatulundusmaa). Planeeringuala pindala kokku 14,22 ha. Juurdepääs planeeringualale on planeeritud mööda Sääsemetsa teed. Planeering näeb ette Väike-Muusa katastriüksusele 90% elamumaa + 10% ärimaa sihtotstarbe ning kaks hoonestusala, millest ühele on planeeritud üks eluhoone ja kuni 2 abihoonet ning teisele puhkeküla (teenindushoone ja kuni 15 majutushoonet). Suur-Muusa katastriüksusele on planeeritud 80% ärimaa + 20% elamumaa sihtotstarve ning hoonestusala, kuhu on lubatud ehitada üks hoone ehitisealuse pinnaga kuni 400 m2. Hoonete veega varustamine on planeeritud Piibu kinnistul asuvast puurkaevust ning kanalisatsioonilahendus kas lekkekindlate kogumismahutitega või bioloogiliselt puhastatud heitvee immutamisena (nõrgalt kaitstud põhjavee ala). Planeeringuga on määratud servituutide vajadus ja seatud keskkonnatingimused. Planeeringuga tagatakse avalik juurdepääs kallasrajale jalgsi või jalgrattaga. Planeering näeb ette olemasoleva kaldakindlustuse seadustamise ning tuletõrje-veevõtukohana kustutusveemahuti koos kuivhüdrandiga rajamise. Detailplaneeringule on Lemma OÜ poolt koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, milles jõuti järeldusele, et keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine pole vajalik. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas valla üldplaneeringuga. Kehtestatud planeeringute materjalid on leitavad: https://www.laanenigula.ee/detailplaneeringud#kehtestatud. Ristmiku kinnistu detailplaneeringu algatamine Lääne-Nigula vallavalitsuse 26.05.2026 korraldusega nr 2-3/26-242 algatati Ristmiku kinnistu detailplaneeringu koostamine Linnamäe külas. Planeeringuala on Ristmiku katastriüksus (kinnisasja korteriomandid nr 1158332-1158632; katastritunnus 44101:001:1885; pindala 5684 m2; elamumaa). Detailplaneeringu eesmärk on hoonestatud katastriüksuse jagamine kaheks ning hoonestamata katastriüksusele kauplusehoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine. Detailplaneeringu ülesandeks on katastriüksuse jagamine kaheks ja uuele katastriüksusele kauplusehoone ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine; kommunikatsioonilahenduste, liikluskorralduse põhimõtete, servituutide ja keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneering koostatakse vastavuses Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga. Kesk