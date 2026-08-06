Aafrika ranna lehtla sai korda

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Haapsalus Aafrika rannas restaureeris OÜ Resteh 2010. aastal promenaadi rekonstrueerimise käigus rajatud lehtla.

Juuni keskpaigas alanud renoveerimine lõppes juuli lõpus. Haapsalu linnavalitsuse linnavara spetsialisti Janek Palmpuu sõnul venitas renoveerimistöid plaanitust pikemaks ilm.

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Lehtla uuendati ligikaudu 50 protsendi ulatuses. Palmpuu sõnul õnnestus võimalikult palju originaaldetaile säilitada.

Paranes on ka Aafrika ranna inva-WC ligipääsetavus – eemaldati aste, see muudab tualeti kasutamise mugavamaks.

Tänavu mais paigaldati Aafrika ranna puitterrassi mõlemasse otsa kaldteed, et muuta liikumine randa ja sealt ära mugavamaks.

Palmpuu sõnul on plaanis eemaldada ka ajaga maapinnast üles kerkinud metallosad. „Nende töödega alustati juba tänavu ning neid jätka