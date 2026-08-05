Vald jagab Lõpe kooli mööbli laiali

Lääneranna vallavalitsus korraldab Lõpe koolis 12. augustil lahtiste uste päeva, et kolm aastat tagasi suletud õppeasutusest jäänud ülearune mööbel laiali jagada.

„Kümned kui mitte sajad lauad ja toolid, taburetid, kraanikausid, riiulid, klassitahvlid ja palju muud,” ütles Lääneranna abivallavanem Henrik Raave Lääne Elule. Ära anda on muu hulgas klaver ja kööginõud.

2023. aastal suletud Lõpe kooli maja on üks kolmest hoonest, mille lammutamiseks sai Lääneranna vald 2,8 miljonit eurot toetust. Lihula koolimaja on juba lammutatud. Virtsu koolimaja lammutamisega ei ole kohalikud elanikud seni nõus olnud ja vallavalitsus otsib asendushoonet. „Töö käib,” kinnitas Raave. Aega hoone leida on aasta lõpuni.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kui hoonet ei leita, siis toetust ei saa ja Lõpe koolimaja tuleb lammutada valla ra